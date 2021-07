"Quanto mais amplo, mais eficaz será o 'Fora Bolsonaro'”, diz Wadih Damous

Apesar de considerar que o “superpedido” de impeachment de Bolsonaro dá “uma força institucional” ao movimento de queda do chefe do governo, Damous ressaltou que “são as ruas que vão decidir o desfecho, o destino do Bolsonaro”. Assista na TV 247 edit

247 - Ex-deputado federal e ex-presidente da OAB-RJ, Wadih Damous falou à TV 247 sobre o “superpedido” de impeachment de Jair Bolsonaro protocolado nos últimos dias pelos mais variados partidos, entidades populares e políticos na Câmara dos Deputados. Ele disse considerar importante o movimento amplo pela derrubada do atual governo, mas destacou a importância das ruas neste processo.

“A foto da entrega desse superpedido é muito ilustrativa. Ela mostra a presença dos partidos de esquerda, a presidente do PT, deputados do PT, do PSOL, do PCdoB, do PSB, mas mostra também personagens do tipo Kim Kataguiri, Alexandre Frota e outros da mesma origem ideológica, que até ontem compunham o bloco de sustentação do Bolsonaro. Então essa foto mostra, em primeiro lugar, que esse bloco não existe mais. Aquele movimento que levou o Bolsonaro à vitória eleitoral em 2018 está completamente fragmentado”, avaliou Damous, completando: “o movimento ‘Fora Bolsonaro’, quanto mais amplo, mais possibilidade de ser eficaz, mais essa essa possibilidade vai se desenhar”.

O “superpedido”, para o ex-parlamentar, dá “uma força institucional à tentativa de impeachment do Bolsonaro”, mas isto, segundo ele, “não é suficiente”. “Quem decide isso são as ruas. São as ruas que vão decidir o desfecho, o destino do Bolsonaro”.

Inscreva-se na TV 247, seja membro e compartilhe:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.