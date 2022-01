Quaquá reafirma crítica a Dilma e diz que mulheres do PT fizeram “escarcéu” e precisam ir pras favelas

“Não falei nenhuma mentira", disse o vice-presidente do PT sobre a crítica de Dilma não teria relevância eleitoral no apoio a Lula edit

Apoie o 247

ICL

Revista Fórum - Washington Quaquá, um dos vice-presidentes do PT, reafirmou a crítica que fez à ex-presidenta Dilma Rousseff durante participação no Jornal da Fórum desta terça-feira (4) e reclamou da reação que recebeu do Setorial de Mulheres do PT.

Quaquá negou que tenha sido desrespeitoso com Dilma no comentário que fez sobre uma suposta perda de “relevância eleitoral” e reafirmou as declarações que deu ao Metrópoles na última semana. “Não falei nenhuma mentira. Me perguntaram se ela teria algum papel na campanha do Lula e eu disse que não porque ela não tem mais relevância eleitoral. Brizola terminou a carreira sem relevância eleitoral. Essa questão é de constatação, é só fazer pesquisa”, disse Quaquá ao jornalista Miguel do Rosário no Jornal da Fórum.

Na sequência, o dirigente petista reagiu à dura nota publicada pela Secretaria Nacional de Mulheres do PT sobre o episódio. “O setorial de Mulheres do PT veio soltar uma nota dizendo que era misoginia. O movimento de Mulheres precisa estar nas favelas, nas comunidades, organizando as mulheres que precisam de salário, de emprego, de creche, e não entrar na luta política. Onde já se viu fazer crítica virar misoginia? Fizeram o escarcéu que fizeram… Tentaram tirar a minha voz“, declarou Quaquá.

PUBLICIDADE

Continue lendo na Fórum.

PUBLICIDADE