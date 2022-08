Quase 80% das candidaturas do Partido Novo são de pessoas brancas

Apoie o 247

247 - O jornalista Guilherme Amado, em sua coluna no portal Metrópoles, afirma que “o Novo é o partido com menor diversidade entre as candidaturas lançadas neste ano. Um levantamento conduzido pelo Inesc (Instituto de Estudos Socioeconômicos), em parceria com o coletivo Common Data, mostrou que 79,74% das candidaturas da sigla são compostas por pessoas brancas”.

“Apenas 3,92% dos candidatos do Novo se identificam como pretos. A sigla não tem representantes indígenas e só 0,87% se identificam como amarelos. As candidaturas de pessoas pardas representam 15,47%”, acrescenta.

