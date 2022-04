"Que Bolsonaro tentará um golpe é certo como dois e dois são quatro", diz Fernando Horta

Apoie o 247

247 – O historiador Fernando Horta avaliou, em seu programa semanal com Gustavo Conde, que Jair Bolsonaro tentará um golpe de estado para não deixar o poder no Brasil. "É certo como dois e dois são quatro", afirmou. Na sua avaliação, o fascismo funciona desta maneira, corrompendo a ordem institucional, e ele se encontra amparado pelas Forças Armadas, que não irão querer "largar o osso".

Horta também disse que o Brasil não se libertará do fascismo sem algum grau de violência. "Foi assim na Alemanha, na Itália e será assim também no Brasil", diz ele. Horta afirma que os poderes institucionais empurraram o Brasil para esta situação trágica porque as instituições deixaram de funcionar no Brasil há pelo menos seis anos, a partir do golpe de estado contra a ex-presidente Dilma Rousseff. "A vida de uma pessoa passou a valer menos que a ameaça de um fascista", afirma.

