"Queiroga é um capacho", diz o infectologista Marcos Caseiro

247 - Em entrevista à TV 247, o infectologista Marcos Caseiro falou sobre a gestão do Ministério da Saúde do governo Jair Bolsonaro. Ele criticou a postura do atual ministro da pasta, Marcelo Queiroga. “Nós não merecemos esse Queiroga, esse cara é um capacho, é um incompetente”, afirmou.

Segundo ele, o Brasil conta com uma gama de profissionais competentes da área da infectologia que poderiam ter assessorado o governo desde o início da pandemia, podendo evitar as mais de 600 mil mortes, o colapso do sistema de saúde e a tônica negacionista que se instaurou no país.

“Nós temos os maiores sanitaristas. É um país que produziu Oswaldo Cruz, produziu Carlos Chagas. Temos os maiores infectologistas, nós temos gente muito boa nesse país. É inaceitável que essas pessoas não façam parte de um corpo de pesquisadores e pessoas que assessorem o governo”, afirmou.

