Queiroga mantém no Ministério da Saúde defensores do uso de remédios condenados no tratamento da Covid

Mayra Pinheiro, conhecida como Capitã Cloroquina, continua à frente da Secretária de Gestão do Trabalho do Ministério da Saúde edit

247 - O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, manteve na equipe o setor que defende o chamado tratamento precoce, com destaque para Mayra Pinheiro, secretária de Gestão do Trabalho.

Conhecida como capitã cloroquina, ela é o elo entre o Ministério da Saúde e os defensores do tratamento precoce para a Covid-19 (sem eficácia comprovada e com relatos de efeitos danosos), informa o Painel da Folha de S.Paulo.

Mayra foi responsável por montar uma caravana com médicos de todo o Brasil para Manaus e instruir em Manaus os profissionais de saúde a receitar medicamentos como hidroxicloroquina e ivermectina.

Como integrante destacada do Ministério da Saúde, Mayra continua fazendo campanha a favor do uso de medicamentos condenados no tratamento da Covid-19, como a cloroquina e a ivermectina. No dia 31 de março ela compartilhou publicação de movimento do Ceará que instalou outdoor em defesa do atendimento precoce.

Além dela, permanecem na pasta o olavista Hélio Angotti Neto (secretário de Insumos Estratégicos) e Raphael Parente (secretário de Atenção Primária), próximo da ministra Damares Alves (Direitos Humanos) e defensor da abstinência sexual.

