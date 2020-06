Queiroz pede habeas corpus alegando ser grupo de risco do coronavírus

Defesa do amigo de décadas de Jair Bolsonaro possui residência fixa, bons antecedentes criminais e é réu primário edit

Fórum - Preso em Bangu 8, o ex-assessor de Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz, de 55 anos, alega fazer parte do grupo de risco da Covid-19 em Habeas Corpus pedido por seus advogados no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

Segundo coluna de Ancelmo Gois nesta segunda-feira (29) no jornal O Globo, a defesa de Queiroz entrou com o pedido no sábado (27) e alega ainda que o amigo de décadas de Jair Bolsonaro possui residência fixa, bons antecedentes criminais e é réu primário.

