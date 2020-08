Quem cala consente. Centrão silencia sobre ameaça de agressão de Bolsonaro a jornalista

O centrão, formado por partidos de direita aliados a Jair Bolsonaro, permaneceu calado neste domingo em relação ao ataque do presidente à imprensa, com a ameaça de espancar um jornalista edit

247 - À exceção de aliados do senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado, que pontuam que este é o segundo ataque nos últimos dias, sendo o primeiro o de Paulo Guedes que acusou a instituição de cometer crime contra o país, os parlamentares do centrão até agora silenciaram sobre a agressão de Bolsonaro contra o repórter do jornal O Globo que lhe perguntou sobre os cheques de Fabrício Queiroz a Michelle Bolsonaro.

Esses parlamentares dizem que o episódio foi uma recaída e que não terá reflexos na relação com o Congresso, informa o Painel da Folha de S.Paulo.

O ministro da Economia disse que senadores que votaram pela derrubada do veto do presidente a reajuste de servidores cometerem um “crime contra o país”. Parlamentares querem que Guedes se explique sobre a afirmação.

