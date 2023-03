Quem é a atriz que acusa marido de Giovanna Antonelli de sexo em troca de papel

Apoie o 247

ICL

247 - Cássia Carolina Picchi Apolônio é o nome da mulher que se apresenta como artista em seu perfil no Instagram. De acordo com o portal F5, ela pede R$ 2 milhões de indenização ao alegar que foi iludida com a promessa de ser escalada para aquele que seria o próximo trabalho dirigido pelo diretor da Globo Leonardo Nogueira, em troca de favores sexuais.

Nogueira é marido da atriz Giovanna Antonelli, com quem é casado desde 2009. Sua defesa nega o caso e diz que a mulher está sendo processada por extorsão.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.