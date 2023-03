Quem é o marido de Giovanna Antonelli, acusado de prometer papel em novela da Globo em troca de sexo

Apoie o 247

247 - Leonardo Nogueira, diretor de tramas como A Vida da Gente (2011) e O Tempo Não Para (2018), está sendo acusado de assédio sexual. Em ação que tramita na Justiça do Rio, uma atriz pouco conhecida acusa o marido de Giovanna Antonelli de lhe prometer um papel em Fuzuê, próxima novela das sete da Globo, em troca de sexo. Ela pede R$ 2 milhões de indenização por dano moral. Nogueira foi afastado de suas funções. Em troca de mensagem com a atriz, ele diz que foi ela quem o assediou. "Minha conduta sempre foi impecável", escreveu.

A informação foi revelada em primeira mão por Fabíola Reipert no quadro A Hora da Venenosa, do Balanço Geral, na Record, nesta terça (21). Reportagem do portal Notícias da TV teve acesso à ação, que corre na 2ª Vara de Família da Regional da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. Para proteger a vítima, optou-se por preservar o seu nome.

