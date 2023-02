Quem é o único deputado que ainda tem redes bloqueadas por Moraes

Apoie o 247

247 - Resta apenas um deputado federal que permanece com as redes sociais bloqueadas por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal) e presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Trata-se do emedebista Otoni de Paula. As informações são do portal Yahoo.

O parlamentar é investigado no âmbito das milícias digitais antidemocráticas – que dá continuidade ao inquérito dos atos antidemocráticos que visa identificar os organizadores e financiadores de protestos durante o governo Jair Bolsonaro (PL) que pediam o fechamento do Congresso, do STF e a volta da ditadura militar.

Bolsonarista e então vice-líder do governo Bolsonaro na Câmara, Otoni está sem acesso às redes desde agosto de 2021. O inquérito está no STF, que também determinou, na época, busca e apreensão na residência do parlamentar.

