“Quem entregou a Vale não tem moral para defender meio ambiente”, diz Stédile sobre FHC

Em entrevista à TV 247, o líder do MST, João Pedro Stédile, demonstra indignação diante do manifesto por uma “economia verde”, assinada por ex-ministros da Fazenda, ex-presidentes do Banco Central e o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso edit

247 - Depois de publicar, em abril, um artigo no qual reunia um conjunto de propostas para o enfrentamento da pandemia de modo a evitar prejuízos ainda maiores ao bem-estar da população, João Pedro Stédile, líder do MST, mostra, em entrevista à TV 247, sua indignação diante do manifesto por uma “economia verde” , assinado por ex-ministros da Fazenda, ex-presidentes do Banco Central, e o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso.

“Quem entregou a Vale não tem moral nenhuma para ficar defendendo o meio ambiente”, diz o líder do MST, recordando o marco inicial do programa de privatizações do governo FHC, iniciado como um ataque soberania do país que acabou produzindo as tragédias criminosas de Mariana e Brumadinho.

“Como bons colonizados, agora resolveram fazer um agradinho ao chefe”, diz Stédile, denunciando a preferência pelos ganhos do agronegócio, em prejuízo da reforma agrária e da agricultura familiar.

No depoimento, Stédile recorda a influência das ideias da agrônoma austríaca Ana Maria Primavesi (1920-2020) na construção de um pensamento agroecológico no MST, que contribuiu para confrontar as armadilhas de uma agricultura predatória, que acaba prejudicando a população e as famílias de produtores rurais.

Referindo-se ao Brasil de hoje, Stédile recorda que “há um consenso de que estamos vivendo a pior crise de nossa história”.

Referindo-se a um levantamento do IBGE , que mostrou que o número de pessoas sem trabalho no país, 88 milhões, supera o número de pessoas com emprego, 85 milhões, Stédile afirma: “Olha o paradoxo. O país enfiado numa tremenda crise e os capitalistas sequer sequer querem explorar o trabalho de 88 milhões. Os desempregados brasileiros formam o segundo país da América do Sul”.

“Os capitalistas têm no DNA: querem salvar o lucro. Vida humana não importa”, conclui.

