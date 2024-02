"Quem fez vai ser responsabilizado", diz comandante do Exército sobre militares envolvidos em tentativa de golpe do 8/1

Apoie o 247

247 - O general Tomás Paiva, comandante do Exército, afirmou ser necessário afastar qualquer sentimento de que ilegalidades possam estar associadas à instituição militar no âmbito das investigações da Polícia Federal (PF) que apuram a intentona golpista do dia 8 de janeiro do ano passado.

“Temos que afastar o sentimento de que isso (ilegalidades) está no farol, que isso pode acontecer. Não pode acontecer. E o Exército não faz mais do que obrigação do que cumprir a lei. Ponto e acabou”, disse Paiva à coluna da jornalista Andréia Sadi, do G1, nesta quarta-feira (14). >>> Mauro Cid orientou oficial do Exército a ignorar recomendação do MPF para desmobilizar acampamentos golpistas: 'manda se fod**!'

Ainda segundo ele, é preciso separar a instituição de indivíduos e que todo e qualquer militar envolvido na tentativa de golpe investigada será responsabilizado. “Quem fez vai ser responsabilizado, mas é preciso separar indivíduos da instituição. O que eu quero com meu trabalho: tenho missão constitucional a ser cumprida. E não existe linha de ação viável para qualquer ilegalidade. É missão e cumprimento constitucional”, afirmou o comandante do Exército.

