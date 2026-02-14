Quem são as duas vítimas que morreram após embarcação naufragar no Encontro das Águas em Manaus

247 - O naufrágio de uma embarcação de passageiros nas proximidades do Encontro das Águas, em Manaus, deixou duas vítimas fatais e provocou forte comoção entre parentes e amigos. As mortes confirmadas são da criança Samila de Souza, de 3 anos, e da jovem Lara Bianca, de 22. O acidente ocorreu na sexta-feira (13), quando a lancha de passageiros naufragou durante a travessia.As informações foram publicadas originalmente pelo g1 Amazonas.

Segundo os bombeiros, outras sete pessoas seguem desaparecidas e 71 passageiros foram resgatados. A embarcação, identificada como Lima de Abreu XV, é operada pela Lima de Abreu Navegações e havia saído da capital com destino a Nova Olinda do Norte.

As causas do naufrágio estão sob investigação.Samila estava em Manaus pela primeira vez. Familiares relataram que a menina veio de Urucurituba para passar férias com a avó, acompanhada de um tio e do irmão de 8 anos, e retornava para o interior quando o acidente aconteceu. A tia, Kailane Souza, descreveu a criança como afetuosa e cheia de planos: “Ela queria muito conhecer Manaus. Foi a primeira vez dela aqui. Era uma criança muito dócil, gostava de brincar, cantar. Dizia que queria ir ao shopping, participar das coisas”.

Segundo a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas, a menina deu entrada no Pronto Socorro da Criança da Zona Leste, unidade do Complexo Hospitalar Leste, já sem vida.Lara Bianca, por sua vez, era natural de Nova Olinda do Norte e estudava odontologia em Manaus, onde estava prestes a concluir a graduação. Amigos a descrevem como dedicada e motivo de orgulho para a família. Um deles disse: “Uma menina meiga, educada. Sempre deu muito orgulho para a família”. De acordo com o relatório de ocorrências do Instituto Médico Legal, o corpo foi levado inicialmente ao pelotão fluvial do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, no porto da cidade, e depois encaminhado ao IML.

O acidente aconteceu por volta das 12h30. Vídeos que circulam nas redes mostram passageiros, inclusive crianças, aguardando resgate sobre botes e em embarcações próximas. Em um dos registros, uma passageira relata ter alertado o condutor para reduzir a velocidade por causa do banzeiro e afirma: “falei para ir devagar”.

O comandante da lancha, José Pedro da Silva Gama, de 42 anos, foi detido e levado à Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros para prestar esclarecimentos. No resgate, cerca de 25 bombeiros atuaram com três lanchas e oito viaturas, além do apoio da Polícia Militar e de uma ambulância do Samu.

A Marinha do Brasil informou que mantém equipe na área e empregou uma aeronave para varredura e localização de passageiros, enquanto as buscas pelos desaparecidos seguem neste sábado (14). As autoridades apuram as circunstâncias do naufrágio e avaliam responsabilidades, ao mesmo tempo em que familiares aguardam notícias de quem ainda não foi encontrado.