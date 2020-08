“Quem tem que se preocupar com Moro é Bolsonaro”, diz Lula sobre eventual candidatura do ex-juiz da Lava Jato

Durante em entrevista neste sábado (1) a um conjunto de rádios do interior da Bahia, o ex-presidente Lula disse que não tem "um pingo de preocupação" com um eventual projeto eleitoral de Sérgio Moro edit

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a defender, neste sábado (1), um debate com o ex-juiz e ex-ministro da Justiça Sérgio Moro, que o condenou por "atos indeterminados" no caso do triplex do Guarujá, inviabilizando sua candidatura a presidente nas eleições de 2018.

Durante em entrevista a um conjunto de rádios do interior da Bahia, Lula disse que Jair Bolsonaro é quem deve estar preocupado com uma eventual candidatura de Moro. “Não tenho um pingo de preocupação. Se tiverem que lançar o Moro como candidato, que lancem. Quem deve estar preocupado com ele é o Bolsonaro”, afirmou Lula.

“Tem gente que acha que Moro deve ser um candidato forte. Eu sinceramente gostaria de ver o Moro disputando uma eleição presidencial. Gostaria de poder participar de um debate com o Moro, cara a cara, na televisão, para chamá-lo de mentiroso, olhando na cara dele sem a proteção da toga”, completou o ex-presidente.

