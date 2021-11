'Quem vota no candidato de um partido que sequer consegue fazer prévias?', questiona Noblat

Apoie o 247

247 - O jornalista Ricardo Noblat criticou a organização das prévias realizadas pelo PSDB para escolher o candidato tucano a presidente nas eleições de 2022.

Pelo Twitter, Noblat avaliou que a falha no aplicativo de votação que impede os filiados de escolher entre João Doria, Eduardo Leite e Arthur Virgilio mostra que o partido não tem condições de voltar a governar o país. "Quem se dispõe a votar no candidato de um partido que sequer consegue fazer prévias? E quando tenta, adota um aplicativo que não funciona? Parece piada, mas este é o país da piada pronta", afirmou.

Noblat também criticou a possibilidade de adiamento das prévias. "Se adiarem as prévias do PSDB porque o aplicativo para votação simplesmente não funciona, ficará evidente que nem para fazer uma eleição primária o partido serve, quanto mais para disputar uma eleição presidencial", disse o jornalista em outro tweet.

O clima na reunião do PSDB que tenta encontrar uma solução para as prévias do partido ao Palácio do Planalto é de desconfiança. Em encontro na sede nacional do PSDB, em Brasília. além de Doria, de Leite e do ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio, também candidato, estão presentes o presidente nacional do partido, Bruno Araújo, o vice-governador paulista, Rodrigo Garcia, e o senador Tasso Jereissati.

