'Querem mexer naquilo que funciona bem, mesmo com tanta coisa indo mal no país', diz Barroso sobre ataques às urnas eletrônicas

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e ex-presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Luís Roberto Barroso afirmou que "há desinformação, ignorância e má-fé" na disseminação de fake news sobre a higidez do sistema eleitoral no Brasil.

"Com tanta coisa neste momento no mundo e no Brasil indo mal, há uma certa obsessão por mexer exatamente naquilo que funciona bem, que é o sistema eleitoral. Eu acho que há um pouco de desinformação, um pouco de ignorância e há um pouco de má-fé. Portanto, cada um desempenhando o papel que deseja", disse Barroso em entrevista à GloboNews nesta segunda-feira (8).

Barroso também definiu como "lenda", "tolice" e "bobagem" a existência de uma suposta "sala secreta" dentro do TSE para apurar a votação no dia das eleições. "O que nós temos no TSE é um supercomputador que faz essa conta porque são cerca de 6 mil municípios e dezenas de milhares de candidatos. Para facilitar a vida, a conta é feita lá no TSE, mas ela pode ser conferida por todo mundo porque esses boletins de urna são impressos, distribuídos e colocados na internet", destacou Barroso.

Embora não tenha citado nomes, as declarações de Barroso fazem referência às fake news espalhadas por Jair Bolsonaro (PL) e seus apoiadores com ataques e acusações sem provas contra a segurança das urnas eletrônicas utilizadas nas eleições do Brasil. As urnas eletrônicas são utilizadas desde 1996 e nunca houve registro de fraudes desde então.

