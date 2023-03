"Quero mostrar que tenho responsabilidade", diz Lula sobre marco fiscal

Apoie o 247

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva concedeu entrevista exclusiva e ao vivo à TV 247 na manhã desta terça-feira (21) e defendeu que uma das principais marcas de sua gestão é a responsabilidade fiscal.

“Não preciso que venha um banqueiro me cobrar responsabilidade, eu aprendi economia com minha mãe, Dona Lindu, analfabeta, quando ela colocava dinheiro na mesa e falava: isso aqui é pra pagar o pão, isso pra pagar a luz, isso pra água, e isso para o transporte no final do mês”, relembrou o presidente.

Lula enfatizou que o equilíbrio das contas públicas será fundamental para garantir a responsabilidade social: “precisamos fazer as coisas com muito cuidado, porque a gente não pode deixar faltar recurso para educação e saúde”.

