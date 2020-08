Questionado pelo MP sobre compra de apartamentos com dinheiro vivo, Flávio responde: 'não me recordo'

247 - O senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) disse ao Ministério Público do Rio de Janeiro que não se lembra de ter pago R$ 310 mil em dinheiro vivo a compra de dois apartamentos em Copacabana, em 2012, no Rio de Janeiro. Os promotores, porém, identificaram que vendedor dos imóveis realizou um depósito de R$ 638 mil em espécie em um banco localizado próximo ao cartório onde foi lavrada a escritura e apenas 50 metros da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) .

Segundo reportagem do jornal O Globo, ao ser questionado pelo promotores do MP-RJ, no âmbito do inquérito que apura a existência de um esquema de “rachadinha” no gabinete do parlamentar na época em que ele ocupava uma cadeira na Alerj, Flávio respondeu: "que eu me recorde, não”. “Se eu não me engano, foi por transferência bancária esse sinal. Cheques. E, no dia, eu paguei as duas salas junto com a minha esposa no próprio cartório”, completou.

O parlamentar também disse desconhecer o depósito em espécie feito pelo vendedor Glenn Dillard. “Se o cara tinha esse perfil, certamente não devia estar fazendo só isso, né?”, afirmou. Ainda de acordo com o Globo, Dillard não teria feito mais nenhuma outra transação imobiliária naquele semestre. Os imóveis foram revendidos por Flávio Bolsonaro um ano depois por R$ 813 mil.

Neste final de semana, uma outra reportagem apontou que o parlamentar admitiu ter pago R$ 86,7 mil em espécie na compra de 12 salas comerciais em 2008. Ele disse ter pego dinheiro emprestado com Jair Bolsonaro e com um irmão, que não foi identificado.

