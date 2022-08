Questionado sobre empresários pró-golpe, Bolsonaro se descontrola e ataca jornalista: "fake news"

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro (PL) se descontrolou ao ser questionado sobre a reportagem do jornalista Guilherme Amado, do Metrópoles, que revelou que empresários bolsonaristas defendem abertamente um golpe de Estado caso o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) seja eleito no pleito de outubro. "Chega de fake news", disse Bolsonaro em tom alterado, de acordo com o UOL.

Irritado, Bolsonaro chegou a alterar a voz com um membro da equipe que integrava a comitiva que o acompanhou na visita que fez, na manhã desta quinta-feira (18), em São José dos Campos (SP). "Ninguém bota a mão em mim aqui", disparou ao perceber a aproximação.

Em seguida, o atual ocupante do Palácio do Planalto questionou os jornalistas sobre quem eram os empresários que teriam defendido o golpe. Ao saber que Luciano Hang seria um dos integrantes do grupo, ele protestou: “Luciano Hang falando em dar golpe?". Hang, dono da rede varejista Havan, é considerado um dos empresários mais próximos de Bolsonaro, sendo visto frequentemente ao seu lado em eventos oficiais.

Ao saber que a matéria foi publicada pelo premiado colunista Guilherme Amado, Bolsonaro atacou o jornalista. "Este cara é o fim do mundo, este cara é uma fábrica de fake news".

