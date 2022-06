‘Quilombo nos Parlamentos’: movimento inédito pretende aumentar representatividade negra no Legislativo

Com a presença de Lula, grupo lança nesta segunda-feira (6) mais de cem pré-candidaturas do País ligadas ao movimento negro, numa articulação da Coalizão Negra por Direitos edit

247 - Uma iniciativa inédita pretende fazer crescer as pré-candidaturas e consequentemente a presença de pessoas negras no Congresso Nacional e nas Assembleias Legislativas nesta eleição de 2022. Trata-se do “Quilombo nos Parlamentos”, articulação da Coalizão Negra por Direitos, a ser lançada oficialmente nesta segunda-feira (6) com a presença do ex-presidente Lula.

São mais de cem pré-candidaturas ligadas ao movimento negro de várias partes do país, numa articulação da Coalizão Negra por Direitos, rede com mais de 250 organizações deste campo, que faz sua estreia na política institucional.

Quilombo nos Parlamentos reúne, até o momento, 67 pré-candidatos a deputado estadual, 31 a deputado federal, 2 distritais e 1 ao Senado, numa aliança suprapartidária que envolve PT, PSOL, PC do B, PSB, PDT e Rede Sustentabilidade.

"A situação do Brasil é de vergonha mundial. E nós precisamos reverter isso", afirmou à Folha de S.Paulo a socióloga Vilma Reis, liderança do movimento negro e feminista brasileiro, pré-candidata a deputada federal pelo PT e comentarista na TV 247.

Para Douglas Belchior, ativista da Uneafro Brasil e integrante da Coalizão, "o racismo é a principal faceta do bolsonarismo" e, portanto, o movimento negro é a "expressão mais evidente de antítese a Bolsonaro". Pré-candidato a deputado federal pelo PT de São Paulo, Blechior diz ainda que não se trata de "eleger negros por serem negros". "São candidaturas do movimento engajadas na luta histórica contra o racismo no nosso país", afirma.

