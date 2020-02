Racha na direita: Bolsonaro bate boca com Antagonista

Com o dólar na maior cotação da história, Jair Bolsonaro foi ao Twitter para criticar o site de direita O Antagonista, por supostamente não divulgar os "avanços" ocorridos em seu governo edit

247 - Jair Bolsonaro foi ao twitter nesta sexta-feira, 21, para criticar o site de direita O Antagonista, por supostamente não divulgar os "avanços" ocorridos em seu governo. Em post, Antagonista criticou Bolsonaro pela máxima histórica do dólar.

Confira:

- Os parabéns pela queda recorde de homicídios, pela menor taxa de juros da história, pelo recorde de alta na Bolsa, pelo menor risco-brasil em 12 anos, pela apreensão recorde de drogas, pela queda do desemprego, pelo crescimento econômico, entre outros avanços, eles não dão. https://t.co/QNe2DLJ5Hv — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) February 21, 2020

Leia também reportagem da agência Reuters sobre o dólar:

(Reuters) - O dólar avançava contra o real na abertura desta sexta-feira, superando a marca de 4,40 reais pela primeira vez na história às vésperas do Carnaval, em meio à aversão a risco no exterior e após comentários do ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre o câmbio.

Às 9:11, o dólar avançava 0,20%, a 4,4002 reais na venda. Na máxima da manhã, a divisa chegou a tocar 4,4073 reais.

O dólar futuro de maior liquidez registrava alta de 0,11%, a 4,400 reais.

Na véspera, o dólar à vista encerrou na máxima recorde para fechamento de 4,3916, após alta de 0,59%.

O Banco Central ofertará neste pregão até 13 mil contratos de swap cambial tradicional com vencimento em agosto, outubro e dezembro de 2020, para rolagem de contratos já existentes.