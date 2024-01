Ramagem combinou espionar adversários com Heleno e Bolsonaro, diz Glauber Braga

Apoie o 247

247 - O deputado federal Glauber Braga (Psol-RJ) foi às redes sociais nesta quinta-feira (25) apontar que a atuação de Alexandre Ramagem no comando da Abin no governo Jair Bolsonaro foi em combinação com o ex-chefe do GSI Augusto Heleno e o ex-presidente Jair Bolsonaro.

"O que Ramagem fez na ABIN foi em combinação com os seus chefes: Augusto Heleno e Bolsonaro. Que os 3 sejam responsabilizados!", escreveu Braga em sua conta na plataforma social X (antigo Twitter).

A Polícia Federal cumpriu, nesta quinta-feira (25), mandados de busca e apreensão em endereços ligados a Ramagem, na Operação Vigilância Aproximada. A Operação apura um esquema de espionagem montado na Abin para monitorar, ilegalmente, autoridades públicas e cidadãos comuns.

