Randolfe defende que Paulo Marinho seja ouvido no inquérito do STF e pede cassação de Flávio Bolsonaro

O senador Randolfe Rodrigues classificou as revelações do empresário Paulo Marinho como "gravíssimas" e disse que vai acionar o Supremo Tribunal Federal para que o empresário seja ouvido no inquérito que apura a interferência de Bolsonaro na PF

247 - O senador Randolfe Rodrigues (Rede) afirmou que as revelações do empresário Paulo Marinho mostram a interferência de Jair Bolsonaro e de sua família na Polícia Federal, já ocorria antes mesmo do início de seu governo.

"As revelações feitas por Paulo Marinho são gravíssimas!", afirmou o senado, informando que vai pedir a cassação de Flávio Bolsonaro.

"Em decorrência disso estaremos, na segunda-feira, protocolando no Conselho de Ética do Senado, um pedido de investigação, e caso comprovados os fatos, entraremos com pedido de cassação do Senador Flávio Bolsonaro", disse.

"Além disso, iremos peticionar ao inquérito que tramita no STF sobre a interferência de Bolsonaro em investigações em curso na Polícia Federal, para que no âmbito desse inquérito presidido pelo ministro Celso de Mello, o Sr. Paulo Marinho seja ouvido", acrescentou.

E em decorrência disso estaremos, na segunda-feira, protocolando no Conselho de Ética do Senado, um pedido de investigação, e caso comprovados os fatos, entraremos c/ pedido de cassação do Senador Flávio Bolsonaro. — Randolfe Rodrigues (@randolfeap) May 17, 2020

