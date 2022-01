Randolfe dispara: "Queiroga é o pior ministro da Saúde da história do Brasil"

O senador comentou o pedido de convocação do ministro para depor no Congresso edit

247 - O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) afirmou que Marcelo Queiroga é o "pior ministro da Saúde da história do Brasil". Em entrevista à GloboNews, ele comentou o pedido de convocação do ministro para depor no Congresso.

14 senadores da CPI da Covid apresentaram requerimento solicitando que Queiroga preste esclarecimentos sobre a vacinação infantil contra a Covid-19. O ministro de Bolsonaro tentou impor obstáculos, mas diversos estados anunciaram planos próprios.

O pedido de convocação "é devido ao seu servilismo, pelas ordens contra a saúde pública que estamos convocando ele". "Ele está sendo cúmplice de crimes".

"O atual ministro da Saúde colocou uma beca de médico, mas subverte todo dia o Juramento de Hipócrates, o seu compromisso com a ciência e o seu dever constitucional de garantir a todos os brasileiros o direito à saúde", denunciou Randolfe.

