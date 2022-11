Randolfe ironiza PL sobre pedir anulação das eleições: "é mais fácil arrumar as malas"

Senador e coordenador da campanha vitoriosa de Lula classificou como "cortina de fumaça" a ação que o partido de Valdemar Costa Neto deverá entrar no TSE edit

247 - O senador Randolfe Rodrigues (Rede) reagiu com ironia à notícia de que o PL, partido de Jair Bolsonaro, irá pedir a anulação da eleição presidencial vencida democraticamente por Luiz Inácio Lula da Silva.

Pelo Twitter, Randolfe classificou como "cortina de fumaça" a ação que o PL deverá entrar no TSE. "Parece que o partido do derrotado quer pedir a anulação da eleição. A justificativa: choro, delírios e medo da quebra dos sigilos de 100 anos. Alguém avisa eles que é mais fácil arrumar as malas", afirmou o senador, que foi um dos coordenadores da campanha de Lula.

Sabe a famosa “cortina de fumaça” ? Pois é, parece que o partido do derrotado quer pedir a anulação da eleição. A justificativa: choro, delírios e medo da quebra dos sigilos de 100 anos. Alguém avisa eles que é mais fácil arrumar as malas. Tic tac… 🤭😂 November 15, 2022





Segundo o site O Antagonista, o PL está finalizando uma ação apontando duas auditorias sobre urnas e questiona suposta parcialidade do TSE.

Em um dos documentos que o PL vai usar para embasar a ação é um relatório, assinado por Carlos Rocha, presidente do Instituto Voto Legal (IVL), o qual conclui não ser “possível validar os resultados gerados em todas as urnas eletrônicas de modelos 2009, 2010, 2011, 2013 e 2015”.

Na semana passada, o Ministério da Defesa informou ao TSE não ter encontrado evidências de fraude eleitoral na fiscalização realizada pelas Forças Armadas nas urnas eletrônicas e pediu a criação de uma comissão técnica, alegando não ter tido acesso a todos os dados necessários.

