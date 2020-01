Randolfe recebe ameaças após Luciano Hang espalhar informação falsa

"Você merece tomar muita porrada nessa sua cara, seu pila do crl", escreveu um usuário das redes, após a fake news compartilhada pelo dono da Havan edit

247 – "O dono da Havan e apoiador de Jair Bolsonaro, Luciano Hang compartilhou uma informação falsa que levou o senador Randolfe Rodrigues, da Rede do Amapá, a sofrer ameaças nas redes sociais. Hang publicou em sua página no Facebook um vídeo em que o apresentador Sikera Jr., do programa Alerta Amazonas, criticou a lei de abuso de autoridade, e culpou Randolfe por ter criado uma lei para 'proteger os políticos'”, informa o jornalista Guilherme Amado, em sua coluna na revista Época.

"A informação é errada porque Randolfe, embora tenha sido quem apresentou em 2017 o projeto, não foi o responsável pelos pontos da proposta aprovada e que se tornou lei e que abre brechas para intimidar policiais, procuradores e juízes e atrapalhar o combate à corrupção. Na mensagem que acompanha o vídeo, Hang também criticou o senador e manteve, sem checar ou sabe-se lá por quê, a afirmação do apresentador", diz ainda o jornalista.

"Você merece tomar muita porrada nessa sua cara, seu pila do crl", escreveu um usuário das redes.