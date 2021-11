Randolfe vai ao STF para obrigar Bolsonaro a seguir Anvisa e exigir vacina de viajantes

Apoie o 247

Revista Fórum - O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), que atuou como vice-presidente da CPI do Genocídio, anunciou nesta quinta-feira (26) que prepara, junto ao seu partido, uma ação a ser protocolada no Supremo Tribunal Federal (STF) para obrigar o governo Bolsonaro a seguir a recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) de exigir comprovante de vacina contra a Covid para entrar no Brasil.

Segundo a Anvisa, sem o passaporte vacinal, o Brasil pode se tornar o destino preferencial de negacionistas e antivacinas nestes meses de maior fluxo de viagens por conta das festas de fim de ano e férias, o que pode agravar o quadro controlado da pandemia de Covid-19 no país e fazer do Brasil um paraíso de negacionistas. Por isso, a agência emitiu, na quinta-feira (25), nota técnica recomendando a exigência do comprovante de vacina para entrar no país.

Nesta sexta-feira (25), a Anvisa emitiu ainda uma nova nota técnica recomendando restrições para viajantes da África do Sul e outros 5 países por conta da nova variante do coronavírus descoberta recentemente. Cientistas vêm apontado que esta nova variante é mais contagiosa e há dúvidas sobre a efetividade das vacinas com relação a ela e, por isso, países europeus já estão intensificando restrições em seus aeroportos.

