"Rápido e rigoroso": decisão de Moraes de derrubar fake news bolsonarista sobre PT e PCC dá o tom de sua atuação na eleição

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, determinou na noite do domingo (17) a remoção de conteúdos com informações falsas sobre uma suposta relação do PT com a facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital).

Moraes levou menos de 13 horas para decidir sobre o caso. A liminar foi concedida às 23h45 do último dia de seu plantão como presidente em exercício do TSE.

Segundo interlocutores ouvidos pela Folha de S. Paulo, o caso foi um exemplo de como Moraes atuará contra as fake news na presidência do TSE durante as eleições. Ele promete ser "rápido e rigoroso" em relação a notícias fraudulentas sobre o processo eleitoral e sobre os candidatos.

