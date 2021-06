Raul Jungmann: “É hora de reagir, antes que seja tarde”

Metrópoles - Ex-ministro da Defesa entre maio de 2016 e fevereiro de 2018, na gestão do então presidente Michel Temer (MDB), Raul Jungmann publicou no Twitter, na noite desta quinta-feira (3/6), um alerta sobre a decisão do Exército de não punir o general Eduardo Pazuello pela participação em ato político com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) no Rio de Janeiro, em 23 de maio.

Para o ex-deputado federal, o arquivamento do procedimento disciplinar contra Pazuello foi uma “capitulação” do comandante do Exército, general Paulo Sérgio, e “não honra” os ex-comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, “que não se dobraram ao presidente”.

Jungmann faz referência à queda dos três oficiais, em 30 de março. A demissão dos então comandantes do Exército, general Edson Pujol; da Marinha, almirante Ilques Barbosa Junior; e da Aeronáutica, brigadeiro Antônio Carlos Moretti Bermudez, ocorreu logo após Bolsonaro demitir o então ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, depois de intensa pressão para que ele desse sinais de apoio político explícito ao presidente.

