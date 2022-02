Rebelião no PSDB contra candidatura de Doria abre crise no partido

Opositores de Doria se reúnem com o presidente do PSDB para exigir que o governador apresente algo a mais, ou então pressionarão pela troca por Eduardo Leite edit

247 - Após toda a novela das prévias do PSDB, que depois de dias de falhas no sistema de votação e questionamentos sobre a lisura do processo definiu o governador de São Paulo, João Doria, como pré-candidato do partido a presidente da República, uma nova rebelião interna ameaça se iniciar.

Um grupo de opositores de Doria, de acordo com a Folha de S. Paulo, quer se reunir nas próximas semanas com o presidente do PSDB, Bruno Araújo, para exigir que o governador paulista apresente um projeto político, o que eles acreditam não existir.

Caso contrário, tal grupo de tucanos vai pressionar para que Doria seja trocado pelo governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, principal adversário do paulista nas prévias.

O grupo é formado por Leite, Tasso Jereissati (CE), Aécio Neves (MG), José Aníbal (SP) e Pimenta da Veiga (MG). Eles se encontraram nesta terça-feira (8), em Brasília, quando decidiram avançar na pressão sobre Doria.

"Vamos conversar com o presidente do partido e outras lideranças partidárias. Há uma inquietação. Como você compõe chapa para disputar eleições de Senado, deputado federal, estadual com uma campanha que tem 4% de intenção de votos? Mas não é só isso. É que não tem o que dizer", diz o ex-senador José Aníbal (PSDB-SP), suplente de José Serra (SP). "Não tem discurso, não tem proposta, não tem propósito, a não ser o de que querer ser. E construiu esse percurso de maneira muito questionável e talvez esteja pagando por isso agora. O PSDB tem uma história de protagonismo. Esse cara não oferece nenhum protagonismo ao PSDB. Nem pessoal, nem programático, nem de audácia. Não tem nada".

Na quarta-feira (9), ao comentar a reunião do grupo de opositores, Doria declarou: "jantar de derrotados".

