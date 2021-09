"Recado do Bolsonaro é de que se o tirarem haverá guerra civil", diz Gilberto Carvalho

O ex-ministro, em entrevista à TV 247, ainda pediu: "não podemos perder tempo com distrações que o Bolsonaro tem feito. Precisamos fazer um trabalho para ganhar as pessoas que estão iludidas. As pessoas ainda não fazem a conexão entre as mortes, a fome, o desemprego e o Bolsonaro" edit

247 - O ex-ministro Gilberto Carvalho, em entrevista à TV 247 diretamente do ato contra Jair Bolsonaro em Brasília nesta terça-feira, 7 de setembro, afirmou que o chefe do governo federal subiu o tom novamente durante participação no ato golpista convocado por ele próprio na cpaital federal.

"Minha impressão é de que o Bolsonaro está fazendo isso para o Supremo e até para a elite que o está abandonando, tipo assim: 'se me tirarem, vai ter guerra civil'. Acho que para mim esse é o principal objetivo dele, tentar segurar sua estabilidade no cargo. Ele não vai ganhar voto com isso, mas vai ganhar essa força", disse.

"Volto a insistir: não podemos perder tempo com essas distrações que o Bolsonaro tem feito. Precisamos fazer um trabalho massivo para ganhar essas pessoas que estão iludidas. As pessoas ainda não fazem a conexão entre as mortes, a fome, o desemprego e o Bolsonaro", completou.

