Recalcado, Jair Bolsonaro volta a atacar o ex-presidente Lula

Presidente apenas porque o ex-presidente Lula foi alvo de um processo judicial que o tirou do processo eleitoral de 2018, Jair Bolsonaro revelou nesta terça-feira que não consegue se liberar do recalque. Ele divulgou foto de Lula no velório do neto para responder crítica de Fernando Haddad edit

247 - Jair Bolsonaro reagiu nesta terça-feira, 7, com uma foto do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva a crítica do ex-prefeito Fernando Haddad.

Haddad criticou Bolsonaro por não ter força política para demitir o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. "Nunca tinha visto um presidente se colocar em situação tão humilhante", disse Haddad (leia mais no Brasil 247).

A imagem divulgada de Lula é quando o ex-presidente estava na condição de preso político em Curitiba e havia sido autorizado pela Justiça a participar do velório do neto Arthur Lula da Silva, de 7 anos, que morreu no dia 1º de março de 2019. Ele foi vítima de meningite meningocócica.

Confira:

Brasil 247 lança concurso de contos sobre a quarentena do coronavírus. Participe do concurso