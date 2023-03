Receita Federal impõe sigilo a documentos sobre joias sauditas dadas ao casal Bolsonaro

Apoie o 247

ICL

247 - A Receita Federal colocou sob sigilo os documentos referentes às joias sauditas dadas ao governo brasileiro, avaliadas em R$ 16,5 milhões, e que Jair Bolsonaro (PL) tentou incorporar ao seu acervo pessoal.

Segundo a coluna do jornalista Paulo Cappelli, do Metrópoles, a Receita alega que o sigilo da correspondência trocada com o Poder Executivo “foi enviada à Corregedoria do Ministério da Fazenda, podendo vir a integrar procedimento correicional”. “Por isso são, por hora, de acesso restrito”, destaca a Receita.

O escândalo das joias sauditas está sendo investigado pela Polícia Federal e pelo Tribunal de Contas da União (TCU). Ainda segundo a reportagem, o caso também deverá ser alvo de uma apuração interna da Corregedoria do Ministério da Fazenda.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.