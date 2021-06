Receita Federal rastreou investigações no entorno do clã Bolsonaro

247 - A Receita Federal solicitou uma devassa em seus sistemas para tentar identificar investigações em dados fiscais do presidente Jair Bolsonaro, de seus três filhos políticos, de suas duas ex-mulheres e da primeira-dama, Michelle. O levantamento solicitado ano passado ao Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) também abrangeu dados fiscais de Fabrício Queiroz, amigo de Bolsonaro e ex-assessor de Flávio Bolsonaro, e custou à Receita R$ 490 mil.

Segundo reportagem do jornal Folha de S.Paulo , o levantamento foi muito além de Flávio Bolsonaro, investigado no esquema das "rachadinhas" pelo Ministério Público do Rio de Janeiro.

O rastreamento abrangeu 22 sistemas de dados da Receita no período de janeiro de 2015 a setembro de 2020, atingindo todo o entorno familiar do presidente, incluindo suas duas ex-mulheres com quem dividiu seu patrimônio e que não são alvo da investigação contra o senador.

A Receita informou que não irá se manifestar sobre a amplitude das pesquisas.

