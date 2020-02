Record é condenada a pagar R$ 2 mi por pintar arte rupestre para cenário de série bíblica em MG

Rede Record, do bispo da Igreja Universal Edir Macedo, foi condenada em segunda instância por pintar com tinta branca uma parede com arte rupestre, datada de 11 mil anos atrás. Parede, localizada na Serra do Pasmar, foi pintada para compor o cenário da minissérie bíblica Rei David, gravada há quase 10 anos em Minas Gerais edit

Revista Fórum - A Rede Record, do bispo da Igreja Universal Edir Macedo, foi condenada em segunda instância por pintar com tinta branca uma parede com arte rupestre, de grupos pré-históricos que habitaram a região de Diamantina, no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, há até 11 mil anos atrás.

A parede, localizada na Serra do Pasmar, foi pintada para compor o cenário da minissérie bíblica Rei David, que a emissora gravou há quase 10 anos na região.

Segundo reportagem de Regiane Oliveira, no site do El País neste domingo (16), a rede de Edir Macedo investiu cerca de 30 milhões de reais na minissérie, inclusive com gravações nas áreas desérticas de Cache Creek e Kamloops, no Canadá.

