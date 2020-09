Rede Americana para a Democracia condena ataque à advocacia e invasão da casa e do escritório de Zanin

"A invasão dos imóveis do Dr. Cristiano, constitui um flagrante ataque ao Estado Democrático de Direito brasileiro, ao sigilo profissional do advogado, ao devido processo legal e a direitos constitucionais, bem como direitos civis e constitucionais internacionais", diz o texto edit

247 – A ação deflagrada pelo juiz Marcelo Bretas contra o advogado Cristiano Zanin Martins, que comanda a defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e a outros profissionais do direito, mereceu dura condenação da Rede Americana para a Democracia, que viu na ação uma agressão à democracia e aos direitos civis no Brasil. Confira, abaixo, a nota da entidade:



A Rede americana para a Democracia no Brasil (USNDB) é uma rede nacional descentralizada, democrática e não partidária nos Estados Unidos que inclui acadêmicos, estudantes, sociais ativistas, ambientalistas, trabalhadores, sindicalistas, artistas, advogados e profissionais, dedicados a: 1- educar o público americano sobre a situação atual no Brasil; 2- defendendo avanços sociais, econômicos, políticos e culturais no Brasil; e 3- apoio às ONGs brasileiras, sindicatos, comunidades indígenas e afrodescendentes, ambientalistas, professores universitários e estudantes, e outros movimentos sociais e ativistas.

A USNDB se junta à OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) e ao Sindicato dos Advogados do Estado de São Paulo, para condenar veementemente a invasão pela Polícia Federal do Estado de São Paulo a residência e escritórios do Dr. Cristiano Zanin Martins, advogado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na quarta-feira, 9 de setembro de 2020, e autorizada pelo juiz federal Marcelo Bretas a pedido da Força Tarefa da Lava Jato do Rio de Janeiro.

A invasão dos imóveis do Dr. Cristiano, incluindo o que pareceu ser a busca irrestrita de sua residência, bem como a apreensão irrestrita de bens pessoais e familiares, sob o pretexto infundado de que haveria recebido honorários e pagamentos supostamente excessivos por representar competentemente seus clientes, constitui um flagrante ataque ao Estado Democrático de Direito brasileiro, ao sigilo profissional do advogado, ao devido processo legal e a direitos constitucionais, bem como direitos civis e constitucionais internacionais.

Embora o pretexto por trás da busca e apreensão seja destituído de qualquer prova que demonstre verdadeira responsabilidade civil ou criminal, o mesmo foi tratado tanto pelo Ministério Público como pela mídia como verdade, que acabaram por divulgar outra falsa narrativa perante a opinião pública, não muito diferente de algumas das outras ações arbitrárias e sem fundamento da Força-Tarefa da Lava Jato. Como o Dr. Cristiano declarou publicamente, a invasão de sua casa e escritório parece ser uma retaliação direta por suas bem fundamentadas denúncias públicas dos excessos inconstitucionais e ilegais da operação Lavo-Jato, bem como sua defesa constitucional bem-sucedida em nome de seus clientes perante o STF (Supremo Tribunal Federal), incluindo o ex-presidente Lula.

