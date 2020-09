Redes sociais terão peso maior na campanha eleitoral que começa neste domingo

247 - A campanha eleitoral que começa neste domingo (27) em todo o país apresenta novos desafios aos candidatos no quadro das restrições impostas pela Covid-19. O distanciamento social e as regras sanitárias mais rígidas dificultarão o corpo a corpo nas ruas, aumentando o papel das redes sociais na realização dos contatos entre os candidatos e os eleitores.

Reportagem da jornalista Regiane Soares, do Agora, destaca que o uso das redes sociais é o principal diferencial destas eleições municipais, se comparadas a 2016.

A reportagem destaca as regras, segundo as quais candidatos, partidos ou coligações poderão usar seus perfis nas redes sociais para pedir votos e divulgar propostas. Eles também vão poder contratar empresas para impulsionar essa divulgação, mas não poderão comprar cadastros de números de celulares para mandar mensagens pelo WhatsApp, por exemplo. Todos esses gastos terão de ser pagos pela campanha e deverão constar na prestação de contas.

Para evitar o uso indevido das redes sociais na campanha eleitoral, Facebook e Instagram já colocaram em funcionamento um centro de operação virtual para avaliar possíveis casos de fake news e ataques com perfis falsos.

A distribuição de panfletos nas ruas é permitida, sempre respeitando o distanciamento.

