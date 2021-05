Reforço de segurança em aglomeração de Bolsonaro no Rio custou cerca de R$ 485 mil

Reforço de segurança formado por cerca de mil policiais militares durante a passeata promovida por Jair Bolsonaro neste final de semana no Rio, envolveu mil policiais militares. "O custo estimado desta aglomeração do presidente, considerando as 6 horas usadas, é de R$ 485 mil", diz o jornalista Luis Nassif edit

247 - O jornalista Luis Nassif observa, no jornal GGN, que o ato promovido por Jair Bolsonaro - onde ele circulou sem máscara e participou de aglomerações - neste domingo (23), no Rio de Janeiro, teve um reforço de segurança formado por cerca de mil policiais militares, “equivalente a um batalhão de PM de grande porte. O custo estimado desta aglomeração do presidente, considerando as 6 horas usadas, é de R$ 485 mil. O levantamento foi feito pela CNN Brasil”.

“A estimativa de cerca de meio milhão de reais foi feita por Daniel Cerqueira, economista e membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E o doutor em economia faz o cálculo somente em salários dos policiais militares, considerando um período de 6 horas, metade das 12 horas diárias da escala de plantão”, destaca Nassif no texto.

“Cerqueira considera um absurdo utilizar mil policiais para segurança de presidente, coisa nunca vista. Além do tempo da aglomeração, é preciso levar em consideração as horas gastas em planejamento e combustível para viaturas e helicópteros. E Cerqueira lembra ainda que o Rio está em meio ao Regime de Recuperação Fiscal”, observa.

Nassif diz, ainda, que “a PM não informou número de envolvidos, custo demandado ou mesmo quantidade de viaturas e helicópteros mobilizados. A prefeitura precisou, ainda, mobilizar e reforçar o número de Guardas Municipais e agentes do Cor (Centro de Operações do Rio) e da CET-Rio, que foram destacados para desvio do trânsito. Já a Polícia Rodoviária Federal destacou 60 agentes para a aglomeração”.

Leia a íntegra no GGN.





