Os governos de 13 estados, com as respectivas assembleias legislativas, já realizaram reformas da Previdência, aprovando propostas que aumentam a alíquota de contribuição e ampliam a idade mínima dos servidores edit

247 - O aumento da alíquota e a ampliação da idade mínima para a aposentadoria dos servidores públicos já sofreram alterações nos estados do Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Piauí, Rio Grande do Sul, São Paulo e Sergipe.

O prazo para que a mudança de alíquota seja feita em todos os estados acaba em julho.

É necessário que a cobrança feita pelos governos estaduais se iguale à federal, hoje em 14%. Em alguns casos, como no Amazonas e no Maranhão, somente o percentual de contribuição foi alterado, informa O Globo.