Regina Duarte age como quem 'lava as mãos na bacia de sangue', escreve jornalista no Twitter

247 - "Regina Duarte canta ‘corrente pra frente' e louva o 'tempo gostoso' da ditadura, e ainda menospreza as mortes e torturas do período. É como se retirasse a máscara de 'Namoradinha' e revelasse uma face monstruosa de quem 'lava as mãos na bacia de sangue', como na peça de Brecht", escreve no Twitter a jornalista Hildegard Angel.

