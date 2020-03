Regina Duarte diz que luta contra ‘facção’ para continuar no cargo

247 - A secretária especial de Cultura Regina Duarte afirmou que terá de lidar “com situações bastante complicadas mesmo, de política, que é uma coisa que nem me passava pela cabeça”.

A atriz diz que lamenta “ter perdido tempo desfazendo intrigas que foram criadas, fake news, acusações não verdadeiras a respeito da proposta da equipe que está comigo”.

Ela não citou nomes, mas a alusão é clara. Na semana passada, antes mesmo de sua posse, Olavo de Carvalho, considerado o guru ideológico de Jair Bolsonaro e seus filhos, iniciou uma campanha contra a ofensiva aberta contra as posições da nova secretária, pedindo abertamente sua expulsão. “Já até existe a #Fora Regina. Querem que eu me demita, que eu me perca”, disse ela.

