Reinaldo Azevedo diz que reza pela recuperação de Bolsonaro: "há de pagar na cadeia por seus crimes"

"Na hora do batente, dodói no hospital", ironizou o jornalista Reinaldo Azevedo nas redes sociais

247 - O jornalista Reinaldo Azevedo disse, nas redes sociais, nesta segunda-feira, 3, que reza para que Jair Bolsonaro fique bom, pois “há de pagar na cadeia por seus crimes”. Enquanto passou semanas de férias, se divertindo enquanto uma catástrofe climática atingia a Bahia e Minas Gerais, no primeiro dia útil de 2022, o chefe de Estado apareceu no hospital, dizendo estar doente.

“Bolsonaro em farra de barco, ao som sinistro de MC Reaça; depois, em moto aquática; aí dando cavalo de pau e queimando pneu. Sempre ‘incomível, imorrível e imbroxável’. Na hora do batente, dodói no hospital. Rezo por ele. Vai ficar bom. Há de pagar na cadeia por seus crimes”, escreveu Reinaldo no Twitter.

