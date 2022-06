Relatório da PF aponta 'fortes indícios' do envolvimento de Pelado e do irmão em desaparecimento de jornalista e indigenista

Documento da Polícia Federal sobre o desaparecimento do indigenista Bruno Araújo Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips foi enviado ao ministro do STF Luís Roberto Barroso edit

Apoie o 247

ICL

247 - Um relatório da Polícia Federal sobre o desaparecimento do indigenista Bruno Araújo Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips, na região do Vale do Javari, no Amazonas, aponta “a presença de fortes elementos indiciários" do envolvimento direto de Amarildo da Costa de Oliveira, o “Pelado”, e do irmão, Oseney da Costa de Oliveira, o "Dos Santos", no sumiço da dupla.

O relatório da PF foi encaminhado ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso. Oseney foi detido pela polícia nesta terça-feira (14), no município de Atalaia do Norte. Amarildo foi preso poucos dias após o desaparecimento por porte ilegal de arma de fogo.

Segundo o G1, o documento da PF destaca que Amarildo disse em seu depoimento que viu o indigenista no dia do desaparecimento e que testemunhas teriam presenciado que viram uma lancha pertencente a ele seguindo a embarcação em que Bruno e Dom viajavam.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"A testemunha narrou à equipe da Polícia Federal que momentos depois de ter visto as embarcações de Bruno e 'Pelado', encontrou 'Dos Santos' remando uma pequena embarcação de madeira no meio do rio. 'Dos Santos' solicitou ajuda para ser rebocado até mais à frente e ele o ajudou a chegar ao barco de 'Pelado', que estava parado no meio do rio, com apenas um tripulante", diz um trecho do relatório.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com os investigadores, o depoimento da testemunha coloca Pelado e Dos Santos no lugar do suposto desaparecimento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE