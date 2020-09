Relatório da PF aponta possíveis pontos de interesse e interferências de Bolsonaro na corporação

Relatório foi feito no âmbito do inquérito aberto em abril, após Sérgio Moro deixar o ministério da Justiça e acusar Bolsonaro tentar interferir na cadeia de comando da PF para barrar investigações contra aliados e familiares do ex-capitão edit

247 - A Polícia Federal concluiu um cronograma sobre as áreas de interesse e as tentativas de interferência na corporação por parte de Jair Bolsonaro. O material foi feito no âmbito do inquérito aberto em abril, após Sérgio Moro deixar o ministério da Justiça e acusar Bolsonaro tentar interferir na cadeia de comando da PF para barrar investigações contra aliados e familiares do ex-capitão.

Segundo reportagem do jornal O Globo, o relatório aponta que entre os fatores considerados relevantes pela investigação estão a investigação contra o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) sobre o esquema de "rachadinha" que funcionaria em seu gabinete quando ele era deputado estadual pelo Rio de Janeiro, além do inquérito eleitoral que tramitou na Superintendência da PF no Rio sobre uma suposta lavagem de dinheiro de Flávio Bolsonaro e a citação indevida ao deputado Hélio Negão (PSL-RJ).

As investigações no âmbito do inquérito das fake news que tramita no Supremo Tribunal Federal (STF) também foram apontadas como um outro ponto de interesse. Apesar disso, o documento da PF não cita uma ligação direta entre estes pontos e as tentativas de interferência no comando da Superintendência da PF no Rio.

