Relembre as maiores mentiras propagadas por Olavo de Carvalho, guru do bolsonarismo

247 – Olavo de Carvalho (1947-2022) foi um polemista brasileiro que tem relação direta com a ascensão da extrema direita e se tornou conhecido pela propagação de mentiras e discursos de ódio. Algumas das maiores mentiras propagadas por ele incluem:

Afirmações sobre a Terra ser plana: Em diversas ocasiões, Olavo de Carvalho já propagou a ideia de que a Terra seria plana, contrariando evidências científicas e conhecimentos básicos de geografia.

Teorias conspiratórias: Carvalho já propagou diversas teorias conspiratórias, como a ideia de que o aquecimento global seria uma farsa criada por organizações internacionais para controlar o mundo e a existência de um suposto "governo mundial".

Discurso de ódio e racismo: Olavo de Carvalho já proferiu diversas declarações de ódio e preconceito contra diferentes grupos, como homossexuais, negros e mulheres.

Informações falsas sobre a história: Em diversos momentos, Carvalho já propagou informações falsas ou distorcidas sobre a história do Brasil e do mundo, como a ideia de que o Brasil teria sido um país "pacífico" antes da chegada dos portugueses ou a negação da existência do Holocausto.

Desinformação sobre a política: Carvalho já propôs diversas teorias conspiratórias sobre a política brasileira, como a ideia de que a esquerda estaria por trás de um suposto plano para implementar um regime totalitário no país, ou que partidos de esquerda teriam intenções de "destruir a família brasileira".

Essas afirmações de Olavo de Carvalho foram amplamente desacreditadas por especialistas em diferentes áreas e são consideradas falsas ou distorcidas. No entanto, seus seguidores continuam acreditando em muitas dessas ideias e suas opiniões influenciaram a política brasileira, provocando a ascensão do bolsonarismo.

