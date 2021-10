Renan afirma que país protesta sob a “rima exata”: “Tá caro? A culpa é do Bolsonaro”

Relator da CPI da Covid afirma que a carestia e a democracia estiveram no centro dos protestos deste sábado edit

247 - Para o senador, Renan Calheiros (MDB-AL), relator da CPI da Covid, a carestia e a democracia foram os temas centrais do Fora Bolsonaro deste sábado (2).

Em sua conta no Twitter, ele escreveu: “Parabéns às mais de 70 cidades em 25 estados pelas manifestações pacíficas e democráticas deste sábado, embaladas pela rima exata: ‘Tá caro? A culpa é do Bolsonaro’. O país protesta contra os preços dos alimentos, da conta de luz, do gás, dos combustíveis e defende a democracia.

Veja:

