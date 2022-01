Renan apelida de “Marsalão” investigações sobre salário milionário de Moro

"TCU deve aprofundar as investigações do 'marsalão'", cobrou o senador ao questionar os serviços prestados por Sergio Moro à consultoria Alvarez & Marsal edit

Revista Fórum - O senador Renan Calheiros (MDB-AL) voltou a comentar nas redes sociais neste domingo (30) sobre as investigações do Tribunal de Contas da União (TCU) contra o ex-juiz e ex-ministro Sergio Moro, pré-candidato à presidência pelo Podemos. Pressionado, Moro revelou que recebeu um total de US$ 656 mil, o equivalente a R$ 3,537 milhões, nos 12 meses em que atuou na consultoria estadunidense Alvarez & Marsal.

“O TCU deve aprofundar as investigações do ‘marsalão’, escritório onde Sérgio Moro embolsou R$3,5 milhões”, cobrou Renan Calheiros. O termo marsalão faz referência ao nome do escritório Alvarez & Marsal. “Descobrir os serviços, os clientes… já que o conflito de interesse é flagrante. Saquearam a democracia. O trapezista morre quando acha que aprendeu a voar”, afirmou o senador no Twitter.

