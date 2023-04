Renan Calheiros busca relatoria de CPMI do terrorismo bolsonarista

No entanto, Renan acredita que a relatoria de uma eventual CPI fique nas mãos de um deputado edit

247 - O senador Renan Calheiros (MDB-AL) não descarta as chances de assumir a relatoria de uma eventual CPMI para investigar o terrorismo bolsonarista do 8 de janeiro, quando militantes de extrema direita invadiram as sedes dos Três Poderes, em Brasília.

De acordo com informações da revista Veja, Renan acredita, no entanto, que a comissão será presidida por um deputado. De qualquer forma, o senador quer participar das investigações.

Desde fevereiro, Renan tem defendido que o governo apoie uma CPI, apenas no Senado, para investigar os ataques terroristas, com foco em Jair Bolsonaro.

