Renan Calheiros: Ciro só irá para o 2° turno se quiser ser mesário nas eleições

247 - O senador Renan Calheiros disparou uma série de críticas ao candidato do PDT Ciro Gomes, que em sabatina na Globo News disparou novos ataques ao ex-presidente Lula, responsabilizando o petista pela criação do bolsonarismo e negando apoio num eventual segundo turno com Jair Bolsonaro.

Calheiros ressaltou que não existe uma via representada pela candidatura de Ciro, mas sim uma “contramão”. “Uma candidatura movida por xingamentos pessoais, com inveja de todo mundo, falando mal de todo mundo”, completou Calheiros em entrevista concedida ao portal UOL.

Com tom irônico, o senador ainda ressaltou que a única chance de Ciro não ir a Paris e chegar ao segundo turno é se o pedetista se disponibilizar a ser mesário no dia das eleições.

Aqui o Renan Calheiros chamou o Ciro de fracassado em 15 línguas diferentes pic.twitter.com/XVJPwTVomW — vanessa (@vnssalin) July 28, 2022

